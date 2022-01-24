monobank запустив додаток для торгівлі акціями

monobank почав надсилати запрошення для свого додатку з торгівлі акціями mono invest, повідомляє Новое время.

Український необанк monobank оголосив про запуск програми для торгівлі акціями - mono invest. Таке оголошення у своєму телеграмі зробив співзасновник проекту Олег Гороховський.

"Є контакт! Надсилаємо запрошення у порядку черги на передзамовленні" , - написав Гороховський.

Інфографіка: Скриншот \ Олег Горохівський via Telegram

Програма mono invest доступна для завантаження в App Store та Google Play. Проте, авторизуватися в додатку та отримати можливість ним користуватися можуть лише ті клієнти monobank, які раніше надсилали відповідну заявку.