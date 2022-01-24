Великобританія розпочала евакуацію дипломатів з України

Великобританія приступила до евакуації своїх дипломатів з України у зв'язку зі зростаючою загрозою з боку Російської Федерації. Про це посольство Британії в Україні повідомило сьогодні у Twitter.

"Деякі співробітники та утриманці посольства відгукуються з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим, і продовжуватиме виконувати важливу роботу", – ідеться у повідомленні.

#Ukraine Some Embassy staff and dependants are being withdrawn from Kyiv in response to growing threat from Russia. The British Embassy remains open and will continue to carry out essential work. (see ’Summary' page) https://t.co/NDOk0vdKBg pic.twitter.com/OSm9fd89id — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) January 24, 2022

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