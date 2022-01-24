Великобританія розпочала евакуацію дипломатів з України
Великобританія приступила до евакуації своїх дипломатів з України у зв'язку зі зростаючою загрозою з боку Російської Федерації. Про це посольство Британії в Україні повідомило сьогодні у Twitter.
"Деякі співробітники та утриманці посольства відгукуються з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим, і продовжуватиме виконувати важливу роботу", – ідеться у повідомленні.
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