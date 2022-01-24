Шольц закликав до "обережності" у питанні можливих санкцій проти РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа та США мають ретельно обміркувати питання щодо запровадження санкцій проти Росії за агресію проти України, оскільки вони можуть мати наслідки для Заходу, повідомляє Страна.UA.

Про це Шольц заявив в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

На думку Шольца, можливе зупинка газопроводу "Північний потік-2" у рамках антиросійських санкцій може посилити кризу з постачанням газу до Європи, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії.