У КМДА розповіли, що буде з роботою метро у разі локдауну

У разі нового локдауну метро в Києві закривати не планують. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Ділова столиця.

Замість закриття метрополітену запровадять режим спеціальних перепусток.

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було під час першого локдауну. Ми будемо переводити транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово" , — заявив він.

Посадовець також висловив сподівання, що транспортних обмежень вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації проти COVID-19 у Києві — вже понад 70%.