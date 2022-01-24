Nokian підготувала до теплого сезону нові шини Outpost AT

Весною в Україні з'являться нові шини Nokian Tyres Outpost AT. Вони призначені для позашляховиків, кросоверів та легких вантажівок гарантують безпечну та витривалу їзду на будь-якій дорозі, а також на бездоріжжі, повідомляє Обозреватель.

Нові шини Outpost AT має агресивну структуру протектора, що дозволяє позашляховикам, кросоверам та пікапам з легкістю долати труднощі бездоріжжя завдяки технології Aramid Shield – стійким до проколів арамідних волокон.

Арамідні волокна у складі гумової суміші надійно захищають шини від проколів та бічних порізів. Джерело: Nokian Tyres

"Шини Outpost AT є найновішим прикладом нашої відданості своїй справі. Вони представляють нашу високотехнологічну пропозицію водіям позашляховиків та легких вантажівок. Ми не один рік розробляли та тестували цю шину, впроваджуючи нові характеристики, які зробили її надійним та універсальним варіантом як для доріг, так і для бездоріжжя", - говорить Оллі Сеппяля, голова відділу досліджень та розробок компанії Nokian Tyres.

Універсальний 3D-малюнок протектора на шинах Nokian Tyres Outpost AT дозволяє впевнено почуватися як на болоті, так і на піску, снігу та сухому асфальті. Складний та продуманий дизайн плечової зони Summit Sidewalls шини створює умови для надійного бічного зчеплення на м'яких поверхнях та надає агресивності шині.

Шини Nokian Tyres Outpost AT будуть доступні в 45 типорозмірах від 15 до 22 дюймів. Джерело: Nokian Tyres

Виштовхувачі каміння Gravel Guards дозволяють шині комфортно і впевнено пересуватися кам'янистими дорогами з шляхами. X-подібні канавки Canyon Cuts у місцях перетину ґрунтозачепів у плечовій частині шини та малюнка протектора забезпечують найкраще зчеплення на непередбачуваних поверхнях.

Шини Nokian Tyres Outpost AT будуть доступні в 45 типорозмірах від 15 до 22 дюймів.