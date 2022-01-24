Ціна газу в Європі зростає

Ціна газу в Європі під час біржових торгів у понеділок коливається близько $1 000 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE. Зростання ціни газу з початку дня становить 7%, повідомляє ТАСС.

Ціна лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до $990 за 1 тис. куб. м, або €84,5 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт·год). У піку сьогодні вона піднімалася до $998.

Загальне зростання вартості газу протягом дня становить близько 7%.

21 грудня 2021 року біржова ціна газу в Європі вперше в історії подолала позначку $2 000 за 1 тис. куб. м на тлі настаючих холодів та аномально низьких запасів у європейських ПСГ. Однак у наступні дні ціна скоригувалась на тлі потепління в регіоні, відновлення вітрогенерації в Європі та новин про те, що кількість танкерів, що перевозять ЗПГ із США до Європи, збільшилася на третину.