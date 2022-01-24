ОП відреагував на початок евакуації частини персоналу посольства США
В Офісі президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликані не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США, повідомляє Ліга.net.
Радник голови ОП Михайло Подоляк висловив думку, що якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.
Подоляк зазначає, що якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства.
При цьому він вважає, що
"не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв,
"рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним".
Він також вважає ймовірним, що рішення про евакуацію може бути переглянуто вже в лютому.