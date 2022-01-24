Барселона на останніх хвилинах вимучила перемогу в матчі проти Алавеса

Каталонська Барселона в четвертому поспіль матчі чемпіонату Іспанії зуміли забити тільки один гол. Одного голу виявилося достатньо, щоб обіграти Алавес у 22-у турі Ла Ліги, повідомляє 24 Канал.

У першому таймі команди видали не видовищну гру й створили тільки один гострий момент. Перед перервою Понс пробив з меж штрафного у площину воріт каталонців, проте тер Штеген забрав м'яч до рук.

Алавес був гострішим і в другому таймі, але змарнував свої нагоди. Натомість Барселона реалізувала поодинокий шанс. Альба у штрафному знайшов Торреса, який віддав пас на Френкі де Йонга.

Нідерландець, якого Барселона буцімто хоче продати, закінчив комбінацію результативним ударом.

Завдяки перемозі Барселона набрала 35 очок та впритул наблизилася до четвертого місця, яке посідає Атлетіко. Алавес – передостання команда Іспанії.