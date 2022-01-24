Польща не планує направляти військових в Україну

Варшава не планує направляти солдатів Війська польського в Україну, заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю, опублікованому в польській "Газеті правній" у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС" , - зазначив він.

"Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають" , - сказав він.

Солох нагадав, що "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського".

Коментуючи ситуацію про присутність польських солдатів в Україні нині, Солох сказав, що "це залежить від навчань, що зараз проводяться там".