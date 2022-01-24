В Австрії замислилися над евакуацією персоналу з посольства в Києві

Австрія також розглядає можливість евакуювати персонал посольства з Києва, але поки що рішення не прийняте. Про це заявив голова міністерства закордонних справ країни Александер Шалленберг, повідомляють "Вести" .

"У нас, певна річ, є плани евакуації нашого посольства в Києві, але зараз ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз нам треба спостерігати за ситуацією там усіма силами", – сказав Шалленберг.

Проте, за його словами, якщо "ситуація із загрозою або безпекою зміниться" , Австрія піде на "цей крок" .