З'явилися перші зображення логотипу "Євробачення-2022"

Організаційний комітет конкурсу "Євробачення" опублікував логотип та слоган заходу. Цього року пісенний конкурс проходитиме в Італії – м. Турін, повідомляє Sostav.ua.

Візуальна ідентичність та презентація заходу містом-організатором шоу є дуже важливим аспектом. Крім того, на логотипі зображено ім'я спонсора заходу, яким другий рік поспіль буде Moroccanoil. Слоганом конкурсу став: The Sound of Beauty (Звук краси).

Рекламні банери, що зображають новий логотип «Євробачення», вже прикріплені до вуличних ліхтарів площі на Кастелло в Турині та інших місцях міста. Після цього оновився офіційний сайт заходу та пов'язані з ним соціальні профілі.

Публікація в Instagram набрала вже понад 45 тис. лайків. Проте під постом з фото деякі шанувальники зізналися, що чекали на більший від дизайну логотип.