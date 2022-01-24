Відомий можливий тренерський штаб Шевченка у збірній Польщі

Польська футбольна спілка займається формуванням тренерського штабу національної збірної. Повідомлялося, що український фахівець Андрій Шевченко погодився очолити польську команду, повідомляє UA-Футбол.

Офіційно Шевченка ще не призначено, однак є вже чутки про те, хто увійде до тренерського штабу наставника. За даними джерела, помічниками 45-річного українця можуть стати Єжи Дудек та Лукаш Піщек.

Втім, Піщек уже підтвердив інформацію про переговори з Польською футбольною спілкою. 36-річний футболіст поки що не завершив кар'єру гравця. Захисник виступає у себе на батьківщині за "Гочалковіце-Здруй".

"Якщо я увійду до штабу, то всі знатимуть, у якій ролі. А якщо ні, то тема закрита", - сказав Піщек.

Нагадаємо, що у березні збірна Польща проведе матч проти Росії у рамках плей-офф відбору на ЧС-2022 у Катарі.