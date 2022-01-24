СБУ запобігла спробі чеченського "злодія у законі" закріпитися в Україні

СБУ знешкодила осередок міжнародного злочинного угруповання, яке хотіло «закріпитися» в Україні. Зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки РФ і займалися вони рекетом великих бізнесменів, повідомляє СБУ﻿.

До угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.

"Українська спецслужба задокументувала зловмисників на вимаганні від приватного підприємця 1 млн доларів США. Ці кошти – нібито частина неіснуючого боргу, який рекетири вимагали віддавати окремими траншами" , - зазначила прес-служба. ﻿

У разі несплати – погрожували фізичною розправою над ним і членами його сім’ї.

Одного зі зловмисників було затримано на гарячому під час підконтрольної передачі першого траншу у 70 тис. доларів США.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.