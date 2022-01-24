СБУ запобігла спробі чеченського "злодія у законі" закріпитися в Україні
СБУ знешкодила осередок міжнародного злочинного угруповання, яке хотіло «закріпитися» в Україні. Зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки РФ і займалися вони рекетом великих бізнесменів, повідомляє СБУ.
До угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.
"Українська спецслужба задокументувала зловмисників на вимаганні від приватного підприємця 1 млн доларів США. Ці кошти – нібито частина неіснуючого боргу, який рекетири вимагали віддавати окремими траншами", - зазначила прес-служба.
У разі несплати – погрожували фізичною розправою над ним і членами його сім’ї.
Одного зі зловмисників було затримано на гарячому під час підконтрольної передачі першого траншу у 70 тис. доларів США.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.