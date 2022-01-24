У Харківському СБУ заявили, що на потенційного загарбника чекають "сюрпризи"

Харківські силовики та правоохоронці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, заявив начальник управління СБУ в області, начальник обласного антитерористичного центру (АТЦ) Роман Дудін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні Харківський регіон, харківський силовий і правоохоронний блок як ніколи, за останні вісім років, готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Тільки за останній рік усі підрозділи, які входять до складу АТЦ, провели понад 134 навчання. Тобто фактично кожні дві-три дні відбувалися навчання, де було бойове злагодження між усіма силовими структурами, між правоохоронним блоком, де відпрацьовувалися різні сценарії" , - сказав Дудін на апаратній нараді в облдержадміністрації в понеділок.

За його словами, під час навчань було відпрацьовано понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій.

Він звинуватив "окремі політичні партії" в розпалюванні істерії щодо потенційної військової загрози.

"Окремі політичні партії, організації та рухи саме на території Харківського регіону розпалюють істерію щодо можливої потенційної військової загрози. На сьогодні підстав для цього саме в Харківському регіоні немає. Тому що якби на сьогодні люди зі зброєю вийшли на вулицю, то це для декого було б дуже "веселим сюрпризом, - кількість людей, які вже підготовлені, групи" , - сказав Дудін.

За його словами, можливі варіанти дій обговорювалися також і погоджені з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Щодо військового компонента. У вихідні я зустрічався з генералом Залужним. Із ним повністю погоджено всі дії, всі можливі сценарії, всі можливі потенційні небезпеки. Вони всі враховуються. На території Харківського регіону, як і на території всієї України загалом, є дуже багато "сюрпризів", які можуть чекати на потенційного загарбника" , - сказав Дудін.

Водночас він наголосив, що не може детальніше розповісти про ці "сюрпризи" та інші аспекти підготовки публічно.

"Ми тримаємо це як козир у рукаві й не можемо розповісти про це публічно, тому що після такої розповіді це втратить свою актуальність" , - сказав Дудін.

На його думку, якщо визначити рівень готовності в 2014 році на 1, то зараз її можна оцінити на 10 балів.