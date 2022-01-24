Швеція не постачатиме зброю Україні

Швеція не має наміру експортувати зброю до України. Про це в понеділок заявила голова МЗС Швеції Анн Лінде перед початком планового засідання Ради ЄС на рівні голов МЗС, повідомляє ТАСС.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, це неактуально з нашого боку. Але ми підтримуємо Україну за багатьма позиціями: це й участь у навчанні в секторі безпеки та оборони, але, насамперед, шляхом великої допомоги у сфері реформ, яку ми вважаємо Ми також готові брати участь у співпраці з питань кібербезпеки, яку обіцяв ЄС, якщо Україна захоче. Але, насамперед, це сильна політична допомога" , - пояснила вона і додала, що Швеція не експортує зброю до країн, які перебувають у стані конфлікту.

Швеція не має наміру зараз евакуювати свій персонал із посольства в Україні, зазначила міністр.

"У нас є планування на випадок надзвичайної ситуації для посольства у Києві - так само, як і для інших дипмісій, але зараз це не потрібно" , - сказала Лінде.

На запитання, що потрібно буде, щоб ввести нові санкції проти РФ, глава шведського МЗС сказала:

"Важливий сигнал у тому, що запровадження санкцій [проти Росії] не знадобиться повномасштабне вторгнення, досить якогось нападу".

Міністр вкотре також підтвердила, що Швеція та Фінляндія не мають наміру в даний момент подавати заявку на членство в НАТО.