НАТО збільшить свою військову присутність у Східній Європі

НАТО оголосило про збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із накопиченням російських військ на кордонах України﻿. Про це, посилаючись на прес-службу НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Так, Данія спрямовує до Балтійського моря фрегат і перекидає чотири винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил альянсу та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність надіслати до Румунії контингент військ під командуванням НАТО. Два винищувачі F-35 у Болгарію направлять також Нідерланди, корабель нідерландських ВМС та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.