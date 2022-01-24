Кличко радий, що фанати чекають на його повернення

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко ще не сказав своє останнє слово у рингу. Фани українця з нетерпінням чекають на його повернення, повідомляє Сьогодні.

Легендарний боксер у своєму останньому пості в Instagram опублікував фото з тренування, під яким один із тегів каже – "Повернення".

Instagram

, Wladimir Klitschko (@klitschko)

Фоловери Кличка у коментарях підтримали рішення свого кумира:

  • "З нетерпінням чекаю на ваше повернення в ринг".
  • "Кличко найкращий!"
  • "Володимире, повертайся на ринг! Поки що є шанс і порох у порохівницях!"
  • "Чекаємо на повернення!"
  • "Рематч із Ф'юрі..."
  • "Давай чемпіон".

Нагадаємо, Володимир Кличко неодноразово натякав на своє повернення до професійного боксу. Доктор Сталевий Молот має намір побити рекорд Джорджа Формана, який став у 45 років найвіковішим чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Владимир Кличко

Володимир Кличко / Фото: Facebook

Зазначимо, що наразі три з чотирьох чемпіонських титулів у хевівейті утримує Олександр Усік. А пояс WBC належить кривднику Володимиру Тайсону Ф'юрі.

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