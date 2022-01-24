Гороскоп здоров'я на тиждень 24-30 січня

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

На початку тижня варто подбати про свою шкіру. Тепло одягайтеся і наносіть захисний крем від морозу. На вихідних можливий біль в очах і проблеми із зором. Постарайтеся проводити менше часу за комп'ютером і телевізором.

Телець

Легені будуть дуже вразливі в ці сім днів. Якщо у вас є симптоми захворювання легенів - обов'язково зверніться до лікаря і зробіть рентген. На цьому тижні будь-які обстеження і аналізи у Тельців будуть максимально точними і покажуть правильний результат.

Близнюки

Близнюкам зараз гостро необхідне сонце. Постарайтеся більше гуляти на свіжому повітрі. У другій половині тижня відмовтеся від кави, алкоголю і енергетиків, оскільки можливе підвищення тиску.

Рак

На цьому тижні Ракам варто подбати про своє серце. Корисними будуть помірні фізичні навантаження. Рекомендується тимчасово відмовитися від кави і алкоголю. Також гороскоп радить стежити за артеріальним тиском.

Лев

Останній тиждень січня підходить для позбавлення від шкідливих звичок, зміни способу життя і розпорядку дня. Якщо ви давно хотіли почати лягати спати раніше або кинути палити - це ваш шанс. Особливо вдалим буде тиждень для бажаючих схуднути.

Діва

Омолоджуючі та косметологічні процедури принесуть вам велику користь на цьому тижні. Волосся і шкіра добре вберуть будь-які засоби по догляду. На вихідних рекомендується їсти більше риби, морепродуктів і водоростей.

Терези

Зірки рекомендують вам менше нервувати і не накручувати себе. Невроз ніяк не допоможе вам вирішити свої проблеми, а ось самопочуття сильно погіршить. По можливості постарайтеся їсти більше свіжих овочів і фруктів.

Скорпіон

Вкрай небезпечно займатися самолікуванням і самостійно ставити собі діагноз в цей період. Не варто також прислухатися до слів рідних без медичної освіти. Якщо ви погано себе почуваєте - тільки лікар зможе допомогти вам.

Стрілець

Більшість представників цього знака будуть відчувати себе прекрасно. Ви відчуєте прилив сил і великий інтерес до життя. Будь-які навантаження і обов'язки будуть даватися вам легко, але це не привід перепрацьовувати себе.

Козеріг

Болі в животі, нудота і тяжкість в шлунку будуть супроводжувати вас весь тиждень. Зірки рекомендують вам обмежити кількість гострої і смаженої їжі, а також в цілому менше їсти. Краще залишатися після трапези злегка голодним, ніж страждати від болю в шлунку.

Водолій

Ноги - найслабше місце Водоліїв на цій семиденці. Тримайте ноги в теплі, не носіть незручне взуття і не ходіть пішки занадто багато. Не зашкодить масаж і спеціальні мазі для стоп. Зняти втому і неприємний запах допоможе домашня ванночка для ніг.

Риби

Імунітет Риб дуже ослаблений зараз. Не варто випробовувати його на міцність. Уникайте людних місць, носіть захисну маску і не сидіть на протязі. Не варто їсти занадто холодну і занадто гарячу їжу.