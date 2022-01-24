Все більше українців вважають, що події розвиваються у неправильному напрямку

В Україні в останній місяць зріс відсоток громадян, які вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, останні дані за результатами опитування, що здійснили 20-21 січня 2022 року, показали, що 64,7% респондентів вважають, що справи рухаються в неправильному напрямку, водночас вважають, що напрямок справ правильний – 17,6%. Ще 17,8% не визначились з думкою про це.

У ході дослідження опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Криму та ОРДЛО).

Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Згідно з даними КМІС, за місяць майже на 5% (з 60,8% до 64,7%) зросла кількість тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, і на тільки ж зменшилась частка тих, хто має протилежну думку (22,6% у грудні 2021 р. і 17,6% у січні 2022 р.).

За даними КМІС, тенденція не стала. Так, попередні два місяці показали коливання думки у тих же 5% громадян: у жовтні 22,7% сказали про правильний напрямок розвитку справ та 61,7% - про неправильний, а в листопаді ці відсотки склали 18,6% та 65,9% відповідно.