У "ДНР" заявили, що Україна готується до наступу

У так званій народній міліції "ДНР" заявили, що Україна готується до наступу на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні цього формування.

Там зазначають, що нібито мають відомості про проведення в підрозділах українських військових на Донбасі "заходів з підготовки до наступу". Мова йде про підготовку у місцях відведення до застосування важкої техніки, поповнення особового складу та стягування інженерної техніки для розмінування та пророблення проходів.

У "ДНР" заявляють, що такі дії свідчать про підготовку до "силового варіанта вирішення конфлікту".

Втім, жодних доказів таким заявам до ОРДО не надали.