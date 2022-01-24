В Україні одна "червона" та 10 "помаранчевих" областей

У червоній зоні епіднебезпеки перебуває Івано-Франківська область, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Укрiнформ.

Станом на 24 січня 2022 року, Івано-Франківська область перебуває на червоному рівні епіднебезпеки, на помаранчевому рівні - Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Всі інші області перебувають на жовтому рівні епіднебезпеки.

Так, в Івано-Франківській області третій день поспіль перевищено показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування на COVID-19.

Станом на 23 січня, рівень захворюваності по країні становить 436 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності становить 492 на 100 тис. осіб.