Кухар дав рецепт кращих булок для бургерів

Булка для бургера - як тісто для піци, дуже важлива. Це основа основ, і вона буде визначати ваші враження від страви. Найголовніше, щоб булка була м'якою, але в той же час могла утримати сік котлети і не розвалитися від розмокання, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Хоча зараз вони продаються в магазинах, можна самому спекти ідеальну булку будинку, за рецептом Алекса Якутова.

Інгредієнти

* Яйця-290 г * Молоко-160 г * Дріжджі-45 г * Цукор-90 г * Сіль-18 г * Вершкове масло-200 г * Борошно вищого сорту-340 г * Борошно манітоба (традиційне італійське борошно максимально високої якості) - 340 г.

Приготування:

Протягом п'яти хвилин змішуємо яйця, молоко, дріжджі, цукор і суміш борошна. Додаємо вершкове масло і сіль. Замішуємо 25-30 хвилин до стабілізації глютену. Даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі. Потім обминаємо тісто. Знову даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі і знову обминаємо. Відправляємо тісто в морозилку на 30 хвилин.

Поки тісто холодне, формуємо булочки приблизно по 100 г. викладаємо на деко, застелене пергаментом. Сформовані булочки придавлюємо зверху лопаткою і даємо відстоятися 1,5 години. Перед випіканням змащуємо булочки сумішшю жовтка з молоком. Випікаємо при 180 градусах 11-13 хвилин.