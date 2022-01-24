"Зрада друзів": Кличко розкритикував Німеччину

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Німеччину в "зраді друзів" через її відмову поставити зброю до України та зупинити проєкт "Північний потік - 2". Про це, з посиланням на видання "Der Tagesspiegel", повідомляє Depo.ua.

Повідомляється, що Віталій Кличко висловив обурення щодо прихильності Німеччини до спірного газопроводу "Північний потік-2" та заборони на постачання зброї в Україну.

"Це відмова від надання допомоги та зрада друзів у драматичній ситуації, коли нашій країні загрожують російські війська з кількох кордонів" , – написав Кличко у статті для німецької преси.

Нещодавно Україна кілька разів просила Німеччину про постачання зброї. Берлін неодноразово відкидав це.

Щодо "Північного потоку -2" представники федерального уряду, зокрема канцлер Олаф Шольц (СДПН), нещодавно наголосили, що у разі російського вторгнення в Україну обговорюватимуться всі можливі санкції.

Також Кличко закликав заборонити лобіювання колишнього канцлера Герхарда Шредера, який є головою наглядової ради "Північний потік". У "Північний потік-2" він голова ради директорів.