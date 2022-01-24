Українцям наказано не стояти поряд із символікою РФ на Олімпіаді

Спортсмени збірної України, які виступатимуть на зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022, не публічно спілкуватимуться з росіянами та перебувати поряд з їхньою державною символікою, повідомляє Обозреватель.

Наші олімпійці отримали відповідні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, котрий раніше намітив скромні медальні плани України на Олімпіаду-2022.

Колишній фехтувальник поділився подробицями інструктажу.

"У нас була онлайн-зустріч з усіма спортсменами та тренерами, [де розповіли] як поводитися в таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Усі спортсмени отримали інформацію і знають, як поводитися в таких ситуаціях.