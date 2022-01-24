Українцям наказано не стояти поряд із символікою РФ на Олімпіаді
Спортсмени збірної України, які виступатимуть на зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022, не публічно спілкуватимуться з росіянами та перебувати поряд з їхньою державною символікою, повідомляє Обозреватель.
Наші олімпійці отримали відповідні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, котрий раніше намітив скромні медальні плани України на Олімпіаду-2022.
Колишній фехтувальник поділився подробицями інструктажу.
"У нас була онлайн-зустріч з усіма спортсменами та тренерами, [де розповіли] як поводитися в таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Усі спортсмени отримали інформацію і знають, як поводитися в таких ситуаціях.
Вони не повинні бути поруч зі спортсменами з Росії з їхнім прапором. Вони мають це усвідомлювати, ми над цим працювали. Ще після літньої Олімпіади ми неодноразово зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - розповів Вадим Маркович.