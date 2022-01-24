На Марсі знайшли свідчення нещодавнього землетрусу

Астрономи заявили, що знайшли записи про падіння каміння на Марсі: це сталося через землетрус, повідомляє Хайтек.

За даними НАСА, на Марсі з'явилися тисячі нових валунів. За словами вчених, зазвичай сліди землетрусів залишаються протягом кількох років, перш ніж зникають або руйнуються від вітру, пилу та піску.

Це перший випадок, коли на Марсі знайшли нові результати землетрусу. Раніше їх знаходили на Місяці та кометі. Тепер дослідники вирішили з'ясувати, як давно сталася тектонічна активність на Марсі.

Автори нової роботи досліджували знімки, зроблені в період з 2006 по 2020 рік: їх зняв марсіанський розвідувальний орбітальний апарат HiRISE, який був запущений у 2005 році. Дослідники в лабораторії в Індії змогли побачити деталі розміром лише 25,4 см у діаметрі.

Астрономи впевнені, що це є свідченням недавньої сейсмічної активності на Марсі. Раніше вважалося, що геологічна активність Червоної Планети закінчилася багато років тому.

Дані, зібрані апаратом, можна використовувати, щоб визначити розташування сейсмічної активності на Марсі. Ця інформація підтвердить, що планета досі геологічно активна, всупереч усталеним теоріям.