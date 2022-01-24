"ЄС" просить провести закрите засідання Ради через ескалацію РФ

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від керівництва Верховної Ради провести у вівторок закрите засідання парламенту для розгляду ситуації, пов'язаної з ескалацією російської агресії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив співголова фракції, експрезидент Петро Порошенко.