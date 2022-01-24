Компактний хетчбек Nissan Pao перетворили на спорткар

Дрібносерійний японський хетчбек у стилі ретро Nissan Pao, що випускався в Японії у 1989-1991 роках, піддали тюнінгу та виставили на торги. Таких хетчбеків було виготовлено лише 31321 екземпляр, повідомляє Обозреватель.

На американському автомобільному онлайн-аукціоні Cars & Bids з'явилося цікаве оголошення про продаж хетчбека тюнінгованого Nissan Pao. Як цей мініатюрний автомобіль опинився в США і кому спало на думку піддати його тюнінгу, історія замовчує, проте машина вийшла яскравою та самобутньою.

Nissan Pao випускався компанією з 1989 по 1991 рік. Джерело: carsandbids.com

Поява моделі Рао у модельній гамі Nissan відбулася у 1989 році. Автомобіль оснащувався 1-літровим двигуном і мав скромні габаритні розміри. Усього компанія пропонувала покупцям 4 моделі так званої серії "Pike Cars": Be-1, Pao, S-Cargo та Figaro. Виробництво було організоване на заводі компанії в Аїчі. Дизайн "квартету" було виконано у ретро стилі.

До серії "Pike Cars" увійшли чотири моделі: Be-1, Pao, S-Cargo та Figaro

На одометрі виставленого на продаж Pao – 137200 км. Джерело: carsandbids.com

На одометрі виставленого на продаж Pao – 137200 км. Автомобіль має праве розташування керма та прилади в метричних одиницях виміру. На відміну від оригінальної моделі, яка забарвлювалася пастельними тонами, в процесі тюнінгу хетчбек зробили чорним. Крім того, автомобіль отримав розширювачі колісних арок, чорне облицювання радіатора, інший передній бампер, 13-дюймові колісні диски, амортизатори, що регулюються, і нову вихлопну систему. Доповнюють образ сучасні світлодіодні фари. У салоні з'явилася нова аудіосистема.

Салон Nissan Pao. Джерело: carsandbids.com

Автомобіль має компактний 4-місний салон. Джерело: carsandbids.com

У моторному відсіку зберегли "рідний" 4-циліндровий двигун об'ємом 987 см3. Він розвиває потужність 51 к.с. та працює в парі з 3-ступіневим "автоматом". До закінчення аукціону залишилося кілька днів, а максимальна ставка на момент публікації – лише $6500.