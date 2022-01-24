Зйомки "Холостяка-12" закінчилися: Алекс Топольський уже вручив обручку коханій

Телеканал СТБ завершив зйомки 12 сезону проєкту "Холостяк". Згідно з правилами шоу, у фінальній серії новий головний герой реаліті – американський бізнесмен Олександр Топольський – зробив пропозицію своїй обраниці й подарував їй обручку, повідомляє Обозреватель.

Прем'єра нових епізодів "Холостяка" запланована на березень 2022 року. На своїй сторінці в Instagram Топольський поділився враженнями від участі в романтичному шоу. Він натякнув, що все склалося вдало і йому вдалося знайти своє кохання.

"Це було неймовірно, незабутньо та найголовніше – усі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро на телеканалі СТБ!" – написав "холостяк".

Пост бізнесмена про закінчення зйомок "Холостяка-12". Джерело: Скриншот Instagram @alexander_topolsky

Після цієї новини він оприлюднив фото без футболки. Судячи з усього, герой телешоу вирішив привести своє тіло у форму. Він написав, що буде качатися, бо скоро літо.

"Не йти в зал, тому що немає часу, локдаун або ще якась штука, для мене не виправдання. Питання бажання та мотивації! Зал може складатися зі штучного газону, стільця і власного тіла" , – упевнений бізнесмен.

Олександр Топольський продемонстрував свої м'язи. Джерело: Instagram @alexander_topolsky

Повний пост знаменитості. Джерело: Скриншот Instagram @alexander_topolsky

Головний герой "Холостяка-12". Джерело: Instagram @holostyakstb

Анонс нового сезону реаліті-шоу: