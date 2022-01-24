Зйомки "Холостяка-12" закінчилися: Алекс Топольський уже вручив обручку коханій
Телеканал СТБ завершив зйомки 12 сезону проєкту "Холостяк". Згідно з правилами шоу, у фінальній серії новий головний герой реаліті – американський бізнесмен Олександр Топольський – зробив пропозицію своїй обраниці й подарував їй обручку, повідомляє Обозреватель.
Прем'єра нових епізодів "Холостяка" запланована на березень 2022 року. На своїй сторінці в Instagram Топольський поділився враженнями від участі в романтичному шоу. Він натякнув, що все склалося вдало і йому вдалося знайти своє кохання.
"Це було неймовірно, незабутньо та найголовніше – усі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро на телеканалі СТБ!" – написав "холостяк".
Після цієї новини він оприлюднив фото без футболки. Судячи з усього, герой телешоу вирішив привести своє тіло у форму. Він написав, що буде качатися, бо скоро літо.
"Не йти в зал, тому що немає часу, локдаун або ще якась штука, для мене не виправдання. Питання бажання та мотивації! Зал може складатися зі штучного газону, стільця і власного тіла", – упевнений бізнесмен.
Анонс нового сезону реаліті-шоу: