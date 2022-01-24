Захід не має змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала "не змішувати територію НАТО з Україною" при виборі заходів реагування на загострення ситуації. Таку заяву вона зробила у зв'язку з агресією Росії, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

За словами Бербок, Захід має диференційовано підходити до вибору заходів реагування на можливе загострення ситуації в Україні.

"Як Альянс ми солідарні з Україною" , - сказала міністр.

Вона додала, що не можна тут змішувати територію НАТО та Україну.