Захід не має змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС ФРН
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала "не змішувати територію НАТО з Україною" при виборі заходів реагування на загострення ситуації. Таку заяву вона зробила у зв'язку з агресією Росії, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
За словами Бербок, Захід має диференційовано підходити до вибору заходів реагування на можливе загострення ситуації в Україні.
"Як Альянс ми солідарні з Україною", - сказала міністр.
Вона додала, що не можна тут змішувати територію НАТО та Україну.