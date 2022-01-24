Україна отримає від Литви американські ПЗРК Stinger

На тлі загрози нового російського вторгнення Україна отримає американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.﻿ Про це, посилаючись на Міністерство оборони Литви, повідомляє Новое время.

Крім того, зазначені ПЗРК виділить Україні також Латвія.

"Щиро сподіваємося, що Україна не потребуватиме цього переданого озброєння. Країни Балтії закликають Росію припинити свою агресивну та безвідповідальну поведінку" , — наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Окрім ПТРК Javelin, США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW, а Великобританія — NLAW.

Канада також розглядає постачання зброї та спорядження для Сил територіальної оборони ЗСУ.