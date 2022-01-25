Легкі та поживні сніданки для всієї родини

Сніданок недарма вважають найважливішим прийомом їжі – він перший, а отже, створює настрій на увесь день та впливає на наше самопочуття. І хоча вранці нерідко бракує часу на те, щоб повноцінно поїсти, пропускати сніданок або ж наїдатися канапками з ковбасою – не варто, повідомляє 24 Канал.

Як відомо, люди, які пропускають сніданок, частіше переїдають та швидше виснажуються. Тож навіть якщо ви не голодні, все одно перекусіть чимось легким. Але пам'ятайте, що обрані продукти обов'язково мають бути корисними та містити багато білків, яких організм особливо потребує на початку дня.

Так, правильний сніданок не лише прискорює обмінні процеси, але й забезпечує організм необхідними поживними речовинами, даруючи бадьорість та високу працездатність. Тож ми дібрали для вас прості рецепти смачних та поживних сніданків із курочкою, які сподобаються і дорослим, і дітям.

Хрумкі тости з яйцем пашот та курочкою су-від

Порції : 2

: 2 Час приготування: 30 хвилин

Рецепт тостів з яйцем пашот та курочкою су-від / Фото Shutterstock

Інгредієнти: – 1куряче філе "су-вид" (технологія приготування м'яса); – 2 яйця; – 1 столова ложка оцту (для приготування яйця пашот); – 1 чайна ложка лимонного соку; – 1 столова ложка оливкової олії; – листя салату; – 1 авокадо; – 1 помідор; – сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Розігріваємо духовку до +180 градусів. Викладаємо курочку на вистелене фольгою деко та запікаємо впродовж 15 хвилин.Якщо ж ви бажаєте надати більш особливого смаку, перед запіканням змастіть курочку су-від рослинною олією. Розрізаємо авокадо, позбуваємось від кісточки та ложкою виймаємо м'якоть. Викладаємо авокадо у миску та чавимо виделкою. Додаємо сік лимона, олію, сіль, перець та ретельно перемішуємо. Далі готуємо тости: обсмажуємо скибочки хліба на пательні або в тостері. Після цього відварюємо яйце пашот. У невеликій каструлі доводимо воду майже до кипіння, додаємо оцет, робимо воронку ложкою і вибиваємо туди яйце. Відварюємо протягом 3 хвилин, виймаємо та викладаємо на кухонну серветку, щоб стекла вода. Нарешті збираємо страву. Викладаємо авокадо на тости, тоді кружальця помідорів, нарізану курочку, листя салату, а зверху – яйце пашот.

Порційний омлет з куркою та овочами у мікрохвильовці

Порції : 2

: 2 Час приготування: 30 хвилин

Рецепт порційного омлету з куркою та овочами у мікрохвильовці / Фото Shutterstock

Інгредієнти: – 100 грамів курячих стріпсів (м'ясо, порізане на смужки та обсмажене в паніровці); – 2 яйця; – 2 столові ложки нежирного молока або води; – 1 солодка перчина; – 1 помідор; – 40 грамів улюбленого твердого сиру; – подрібнена зелень; – сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Нагріваємо каструлю з водою. Нарізане куряче філе викладаємо в каструлю та варимо до готовності близько 7 – 10 хвилин, а тоді виймаємо. Солодкий перець і помідор нарізаємо невеликими кубиками, а сир натираємо на терці. Якщо свіжих овочів немає, можна додати заморожені. Вибиваємо яйця в миску, солимо, перчимо та ретельно збиваємо віничком. Додаємо нарізані овочі, курку та сир і ретельно перемішуємо. Якщо шматочки курки завеликі – розділяємо руками на дрібніші волокна. Яєчно-овочеву суміш наливаємо у форми для запікання або невисокі керамічні горнятка. Ставимо форми в мікрохвильову піч на повну потужність на 30 секунд. Виймаємо форми, перемішуємо омлет та знову ставимо у мікрохвильовку на півтори хвилини, щоб він піднявся. Виймаємо, посипаємо подрібненою зеленню та подаємо, доповнивши страву овочевою нарізкою або салатом.

Запечені шніцелі з помідорами, моцарелою та оливками

Порції : 4

: 4 Час приготування: 30 хвилин

Рецепт запечених шніцелів з помідорами, моцарелою та оливками / Фото Shutterstock

Інгредієнти: – 500 грамів курячого філе; – 4 помідори; – 200 грамів сиру моцарела; – 2 яйця; – кілька столових ложок борошна; – панірувальні сухарі; – 1 столова ложка гірчиці; – жменя оливок без кісточок; – сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Злегка відбиваємо філе через харчову плівку. Солимо та перчимо. Вибиваємо яйця в миску та збиваємо віничком. Нарізаємо помідори та оливки кружальцями, а сир подрібнюємо руками. Розігріваємо духовку до +180 градусів. Обкачуємо філе у борошні, потім у яйцях і панірувальних сухарях. Викладаємо шніцелі на вистелене фольгою деко та ставимо у духовку. Запікаємо 20 хвилин. Далі виймаємо деко, зверху злегка змащуємо шніцелі гірчицею та кладемо кружальця помідорів. Після цього знову ставимо запікатися ще на 10 хвилин. Виймаємо шніцелі та посипаємо оливками та моцарелою. Подаємо з гарніром, овочевою нарізкою або салатом.

Оладки з куркою та овочами на сковороді

Порції : 4

: 4 Час приготування: 30 хвилин

Рецепт оладок з куркою та овочами на сковороді / Фото Shutterstock

Інгредієнти: – 300 грамів рубленого курячого філе; – 2 яйця; – 1 морквина; – 1 цибулина; – 1 солодка перчина; – 60 грамів улюбленого твердого сиру; – 2 столові ложки борошна; – 1 чайна ложка сушеного часнику; – олія для смаження; – подрібнена зелень; – сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Подрібнюємо цибулю, перець та моркву, а сир – натираємо на терці. Викладаємо в миску рублене філе. До рубленого філе додаємо нарізані овочі, сир, борошно, зелень, яйця, сіль, перець і ретельно перемішуємо. Виливаємо олію на розігріту на середньому вогні сковороду, викладаємо сформовані оладки та обсмажуємо до золотавої скоринки, по 3 – 5 хвилин з кожного боку. Виймаємо та подаємо з салатом чи овочами на парі.

Смачного!