Курс біткоїну різко впав

У понеділок, 24 січня, курс біткоїну у першій половині дня впав на 6,5 відсотка, повідомляє Лента.Ру.

Станом на 12:49 головна криптовалюта світу торгується на рівні 33598 доларів за монету, свідчать дані CoinGecko.

За тиждень біткоїн втратив майже 9 тисяч доларів. Криптовалюта знижується на тлі зниження вартості акцій найбільших технологічних компаній.

За останні сім днів глава Tesla Ілон Маск втратив 25,1 мільярда доларів, його статки скоротилися більш ніж на 9 відсотків. Глава Amazon Джефф Безос втратив 20 мільярдів доларів, глава Meta (колишня Facebook) Марк Цукерберг став біднішим на 10,4 мільярда доларів, а Чанпен Чжао, власник криптовалютної біржі Binance, втратив 17,7 мільярда доларів.