Прохолодно та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме холодна та волога повітряна маса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У вівторок, 25 січня, у західних областях без опадів, удень невеликий мокрий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень від 8° до 4° морозу (у Карпатах вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу).

На решті території невеликий сніг, лише у більшості північних областей без опадів; температура вночі 8-13° морозу, на півдні та південному сході 5-9° морозу, вдень 4-7° морозу. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північний із переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-8° морозу.