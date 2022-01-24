Чоловіки більш забудькуваті, ніж жінки

Дослідникам вдалося з'ясувати, що чоловіча пам'ять гірша за жіночу. Сильній половині людства набагато складніше запам'ятати імена, дати та цифри, повідомляє Men's Life.

Експерти з норвезького Університету науки і технології дійшли висновку, що чоловіки не можуть похвалитися такою ж міцною пам'яттю, як жінки. Вони провели дослідження, в якому взяло участь 50 тисяч добровольців віком від 20 років.

За словами професора Йостейна Холмена, керівника проекту, вчені виявили, що чоловіча пам'ять набагато гірше сприймає будь-яку точну інформацію, чи то імена, чи дати. Наприклад, проблеми із запам'ятовуванням імен відчувають 86,5% жінок та 89,7% чоловіків, а дати не затримуються в голові 64,7% жінок та 74,9% чоловіків.

На цей час вчені працюють над розгадкою причин, які дозволяють жіночій пам'яті працювати краще ніж чоловічий. Вже зараз вони мають кілька версій.

Можливо, що добровольцями дослідження зважилися стати лише ті чоловіки, які справді мають такі проблеми. Також на забудькуватість можуть сильно впливати різного роду хвороби та звички, такі, як захворювання серцево-судинної системи, куріння, ожиріння та гіподинамія. Всі ці недуги провокують мікропошкодження судин у головному мозку, що безпосередньо відбивається на якості пам'яті. А, як відомо, подібними недугами набагато частіше страждають чоловіки, ніж жінки, адже останні ретельніше стежать за своїм здоров'ям.

Також величезну роль може зіграти сімейний стан. Не виключається той факт, що одружені чоловіки просто звикли повністю розраховувати на згадку про свої другі половини, адже це дуже зручно.