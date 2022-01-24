Німеччина відмовилася розглядати питання відключення Росії від SWIFT

Німеччина в рамках обговорення нових санкцій проти РФ зняла з розгляду питання про її відключення від SWIFT. При цьому, було акцентовано на енергетичну сферу.﻿ Про це, з посиланням на Euractiv, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією видання, з відповідною заявою виступив один із дипломатів у ЄС.

"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT" , - пише видання.

Зазначимо, сьогодні глави МЗС країн ЄС зібралися на чергове засідання у Брюсселі. Під час якого будуть порушені питання щодо майбутньої безпеки в Європі та ситуація навколо України на тлі зростаючої загрози з боку РФ.