Загроза вторгнення РФ: як налаштовані українські військові

Українські військові готові дати відсіч РФ голіруч. Про це під час перебування на військовій базі в Попасній повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє Факти.ICTV.

"У нас близько пів мільйона людей, які пройшли війну та когось або щось під час неї втратили. Пів мільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів" , - розповів він.

Павлюк зазначив, що саме тому українські військові готові дати відсіч голіруч.

Генерал-лейтенант переконаний: якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших значних втрат останні далі не рушать.

"Путін усвідомлює, що після значних втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Ідеться про холодний розрахунок" , – каже військовий.

Крім того, на переконання Олександра Павлюка, нині потенційною датою початку вторгнення вважається 20 лютого.

Саме в цей час завершаться зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні та російсько-білоруські навчання на кордоні.