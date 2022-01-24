Rolls-Royce представив ексклюзивний Cullinan Frozen Lakes

У розпал морозів, що охопили європейський регіон, Rolls-Royce Motor Cars представляє нову серію Bespoke, присвячену магії і величі зими. У серію Frozen Lake увійдуть лише 14 розкішних позашляховиків Cullinan в ексклюзивному дизайні, повідомляє Обозреватель.

Створюючи концепцію цих автомобілів, дизайнери, інженери та майстри Bespoke надихалися атмосферою замерзлих озер, що розкинулися по всьому регіоні: від Сибіру та Карелії до Карпат та Швейцарських Альп.

Створюючи концепцію цих автомобілів, дизайнери, інженери та майстри Bespoke надихалися атмосферою замерзлих озер. Джерело: Rolls-Royce

"Ми постаралися показати величну красу північних широт Європи у зимовий час у серії Frozen Lakes" , - розповідає Борис Велетцький, регіональний директор Rolls-Royce Motor Cars у Європі.

Автомобіль отримав салон у ексклюзивній колірній гамі. Джерело: Rolls-Royce

Для цих автомобілів команда Bespoke розробила два нових типи покриття – Crystal, який сяє поверх темно-синього кольору Midnight Sapphire та блискучого Blue Crystal поверх білого Arctic White. Ці відтінки відтворили чисту палітру крижаних поверхонь замерзлих озер зі своїми контрастами та відображеннями.

Салон доступний у двох кольорах: білому Arctic White або синьому Navy Blue із яскравими бірюзовими акцентами Turchese. Джерело: Rolls-Royce

У салоні водія та пасажирів представлені декоративні накладки на пороги з підсвічуванням, на яких вигравірувано назву Frozen Lakes. Салон доступний у двох кольорах: білому Arctic White або синьому Navy Blue із яскравими бірюзовими акцентами Turchese.

Для цієї серії майстри створили особливе виконання передньої панелі та відкидних столиків, що відтворюють крижані візерунки замерзлих озер. Смуги, що майстерно імітують тріщини на поверхні крижаної кірки, розписуються вручну, після чого покриваються прозорим шаром лаку.

Для досягнення тривимірного ефекту візерунки малюються за допомогою різних кольорів фарби. Джерело: Rolls-Royce

Для досягнення тривимірного ефекту візерунки малюються за допомогою різних кольорів фарби. На процес розпису кожного елемента йде до двох тижнів. Загалом у кожному автомобілі використовується п'ять таких композицій – кожна з них розписується у певному порядку одним і тим самим художником, щоб зберегти єдність та послідовність виконання.

Смуги, що майстерно імітують тріщини на поверхні крижаної кірки, розписуються вручну, після чого покриваються прозорим шаром лаку. Джерело: Rolls-Royce

Легендарне зоряне небо з падаючим ефектом зірки виникло в новій інтерпретації. Стеля в бірюзовому кольорі Turchese виконана в дизайні Cracked Ice, що відтворює візерунок крижаних тріщин. Він виготовлений повністю вручну: процес займає не менше 18 годин.