Лукашенко має намір відправити війська на кордон з Україною

Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною "цілий контингент білоруської армії". Таку заяву він зробив, посилаючись на те, що нібито "українці почали стягувати туди війська", пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

"Цього року проведемо навчання (спільно з Росією - ред.) на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо. захистити наш південний кордон" , - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України.