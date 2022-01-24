Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ – нардеп

Україна ініціювала оскарження повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Це рішення підтримали 49 делегатів з 30 необхідних.

Про це повідомив﻿ народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, тепер буде підготовлено доповідь про повноваження російської делегації. Остаточне рішення мають ухвалити в середу.

Також делегація Україна оскаржила повноваження делегації РФ й через процедурні моменти, оскільки російський парламент обирався й на території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. За це проголосували також 49 делегатів при необхідних 10 голосах.