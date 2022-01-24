Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок політика знову посилила ситуацію на валютному ринку. Новини про евакуацію співробітників посольств США та Великобританії, а також членів їхніх сімей, які були офіційно підтверджені (минулого тижня вони подавалися у вигляді чуток), мали сильний вплив на настрої учасників торгів на міжбанківському валютному ринку.

З самого ранку котирування безготівкового долара зростають під тиском ажіотажного попиту на іноземну валюту. Національний банк у першій половині торгової сесії вже виходив з інтервенцією за методом «вибору кращої ціни» та продав 50 млн доларів у районі 28,35-28,36 гривень. Однак, як стало ясно пізніше, цього було недостатньо, тому в обід регулятор з'явився на ринку вдруге. Знову продовжуючи задовольняти дешевші заявки на покупку, він продає долари за ціною 28,39 гривень і дорожче.

Не відстає від безготівкового й готівковий долар. За твердженням операторів готівкового ринку столиці, зростання цінника готівкового «американця» було виключно реакцією на зміну котирувань на міжбанку. «Переставляємо цифри за міжбанком» , повідомили порталу «Курс України» представники великої мережі обмінних пунктів Києва. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівковий долар по 28,27-28,30 гривень, а до обіду – вже по 28,42-28,45 гривень. Долар лише за півдня виріс у ціні на 15 копійок.

Євро на FOREX коригується після зростання минулої п'ятниці і до моменту написання статті вже опустився до позначки 1,1301 долара. Готівковий євро під дією двох різноспрямованих факторів (падіння гривні в Україні та падіння євро до долара у світі) все ж таки виріс у ціні на 10 копійок: вранці його продавали по 32,08-32,10 гривень, а до обіду цінник виріс до 32, 18-32,20 гривень.

Падіння російського рубля до долара у понеділок переросло у справжній обвал. На момент написання статті за долар у світі просять 79,40 рублів. Причини ті ж: загострення геополітичної обстановки тисне не лише на гривню, а й на рубль, причому рубль падає набагато швидше. Це вже помітно навіть на ціні готівкового рубля: він подешевшав на 1 копійку до гривні, що падає, з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.

На кілька копійок подорожчав і польський злотий. Сьогодні у столиці його продають мінімум по 7,08-7,10 гривень.