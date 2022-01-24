Валютний ринок понеділка: хід торгів
У понеділок політика знову посилила ситуацію на валютному ринку. Новини про евакуацію співробітників посольств США та Великобританії, а також членів їхніх сімей, які були офіційно підтверджені (минулого тижня вони подавалися у вигляді чуток), мали сильний вплив на настрої учасників торгів на міжбанківському валютному ринку.
З самого ранку котирування безготівкового долара зростають під тиском ажіотажного попиту на іноземну валюту. Національний банк у першій половині торгової сесії вже виходив з інтервенцією за методом «вибору кращої ціни» та продав 50 млн доларів у районі 28,35-28,36 гривень. Однак, як стало ясно пізніше, цього було недостатньо, тому в обід регулятор з'явився на ринку вдруге. Знову продовжуючи задовольняти дешевші заявки на покупку, він продає долари за ціною 28,39 гривень і дорожче.
Не відстає від безготівкового й готівковий долар. За твердженням операторів готівкового ринку столиці, зростання цінника готівкового «американця» було виключно реакцією на зміну котирувань на міжбанку.
«Переставляємо цифри за міжбанком», повідомили порталу «Курс України» представники великої мережі обмінних пунктів Києва. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівковий долар по 28,27-28,30 гривень, а до обіду – вже по 28,42-28,45 гривень. Долар лише за півдня виріс у ціні на 15 копійок.
Євро на FOREX коригується після зростання минулої п'ятниці і до моменту написання статті вже опустився до позначки 1,1301 долара. Готівковий євро під дією двох різноспрямованих факторів (падіння гривні в Україні та падіння євро до долара у світі) все ж таки виріс у ціні на 10 копійок: вранці його продавали по 32,08-32,10 гривень, а до обіду цінник виріс до 32, 18-32,20 гривень.
Падіння російського рубля до долара у понеділок переросло у справжній обвал. На момент написання статті за долар у світі просять 79,40 рублів. Причини ті ж: загострення геополітичної обстановки тисне не лише на гривню, а й на рубль, причому рубль падає набагато швидше. Це вже помітно навіть на ціні готівкового рубля: він подешевшав на 1 копійку до гривні, що падає, з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.
На кілька копійок подорожчав і польський злотий. Сьогодні у столиці його продають мінімум по 7,08-7,10 гривень.