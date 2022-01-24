Зеленський збирає РНБО

Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони. Про це розповів співрозмовник видання в апараті РНБО, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що засідання почнеться о 17:00.

На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

На 18:30 запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.