Стало відомо, хто вестиме фінал нацвідбору на Євробачення 2022

Оголошено імена ведучих національного відбору на Євробачення 2022 - найпопулярнішого музичного конкурсу, повідомляє УНІАН.

Цьогоріч нацвідбір вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Про це під час прямого ефіру оголосив Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Friends Production.

"Ведучою основної сцени буде Марія Єфросиніна, а за лаштунками буде талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко" , - сказав Гончаренко.

Хто пройшов до фіналу нацвідбору:

Alina Pash "Тіні забутих предків"

Cloudless "All be alright"

Kalush Orchestra "Stefania"

Laud "Head Under Water"

Michael Soul "Demons"

Our Atlantic "Моя Любов"

Roxolana "GIRLZZZZ"

Wellboy "Nozzy Bossy"

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.