У Кремлі заявили про неможливість ігнорування активності НАТО біля кордонів РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував у міноборони запитання, чи російські військові навчання на Балтиці є реакцією на рішення НАТО про перекидання додаткових сил до Східної Європи, але зазначив, що збройні сили країни не можуть ігнорувати активність Альянсу поблизу кордонів Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це потрібно запитати в міністерстві оборони" , - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас представник Кремля наголосив, що " такі дії НАТО та підвищена активність поблизу наших кордонів не можуть ігнорувати наші військові, які відповідають за безпеку нашої країни" .

Крім того, Пєсков зауважив, що в російській армії "має місце постійний процес навчань, маневрів, військового будівництва, який ніколи не припинявся і далі триватиме" .

Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій.

Він не прокоментував повідомлення ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд".

Пєсков також назвав продовженням "фейкової істерії" повідомлення в західних ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд", а також повідомлення про те, що голова КНР Сі Цзіньпін нібито попросив президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимової Олімпіади в Пекіні.