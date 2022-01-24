Кремль заявив про загрозу військового наступу ЗСУ на Донбас

Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

«Українська влада концентрує величезну кількість сил і коштів на кордоні із самопроголошеними республіками на лінії зіткнення, дійсно характер цієї концентрації говорить про підготовку до наступальних дій і, дійсно, така загроза зараз є» , - сказав він.