Кремль заявив про загрозу військового наступу ЗСУ на Донбас
Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
«Українська влада концентрує величезну кількість сил і коштів на кордоні із самопроголошеними республіками на лінії зіткнення, дійсно характер цієї концентрації говорить про підготовку до наступальних дій і, дійсно, така загроза зараз є», - сказав він.
За його словами, постачання західної зброї в Україну
«зайвий раз надихає гарячі голови у Києві для початку цієї операції».