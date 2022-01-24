Посольство Франції розгляне питання репатріації дипломатів з України

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення США про репатріацію неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей, продовжує консультації з партнерами та готове адаптувати свою позицію відповідно до розвитку ситуації у сфері безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В оновлених порадах для мандрівників ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або охочим туди поїхати" , - повідомили у посольстві Франції у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" Україна" у понеділок.

У диппредставництві наголосили, що "продовжують стежити за розвитком подій з максимальною пильністю" .