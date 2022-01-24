"Слуга народу" ініціює закриту зустріч щодо нацбезпеки в Раді
"Слуга народу" запропонувала провести закриту робочу зустріч у Верховній Раді щодо безпекових питань.
Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп", – заявила Палійчук.
Зустріч має відбутися завтра, 25 січня, о 9-й ранку в кабінеті голови Верховної Ради.