"Слуга народу" ініціює закриту зустріч щодо нацбезпеки в Раді

"Слуга народу" ініціює закриту зустріч щодо нацбезпеки в Раді
Фото: Vadim Chuprina

"Слуга народу" запропонувала провести закриту робочу зустріч у Верховній Раді щодо безпекових питань.

Про це повідомила﻿ речниця партії Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп", – заявила Палійчук.

Зустріч має відбутися завтра, 25 січня, о 9-й ранку в кабінеті голови Верховної Ради.

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