Японія закликала своїх громадян покинути Україну

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.﻿ Про це, із посиланням на японські ЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і настійно закликаємо всіх японців, що знаходяться в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації" , - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.