Ігрові відеокарти Intel не розчарують обсягом пам'яті
Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт. Ще пару років тому таке здавалося неможливо, адже таланом інтеловців здавалася повільна вбудована графіка. Але вже в цьому кварталі новинки компанії можуть потіснити відеокарти мастодонтів з NVIDIA і AMD, повідомляє УНІАН.
Днями у мережі з'явилася інформація про конфігурацію підсистеми пам'яті майбутніх відеокарт Intel Arc.
На зображенні перераховані чотири моделі. Старша з них отримає 16 ГБ відеопам'яті з частотою 16 ГГц і 256-розрядну шину. Тобто на тлі своїх основних конкурентів карта повинна виглядати солідно.
Простіша SKU2 (384eu) запропонує 12 ГБ, а розрядність шини знизиться до 192 біт. Далі буде йти версія з 8 ГБ пам'яті і 128-розрядної шини, ну а найбюджетніший варіант зі списку буде оснащуватися 4 ГБ пам'яті і 64-бітної шиною.
До цього мережею також промайнули перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Зокрема у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon RX 6800. Втім, для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках та іграх.