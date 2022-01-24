Названі точні ціни Samsung Galaxy S22

Найдешевший апарат серії Samsung Galaxy S22 буде оцінено у 850 євро. Про це у своєму Twitter повідомив авторитетний інсайдер Роланд Квандт, повідомляє Лента.ру.

Відомий блогер та інсайдер назвав точні ціни на флагманську серію Galaxy S22 у європейському регіоні. За інформацією автора, вартість смартфонів корейського бренду починатиметься з 850 євро — у стільки оцінять базовий флагман із вісьма гігабайтами оперативної та 128 гігабайтами вбудованої пам'яті. Модель з 256 гігабайтами вбудованої пам'яті коштуватиме 900 євро.

Вартість Galaxy S22+ у базовій комплектації з 128 гігабайтами вбудованої пам'яті складе 1050 євро, у топовій, яка має 256 гігабайт пам'яті – 1100 євро. Найдоступніший топовий флагман Galaxy S22 Ultra отримає вісім гігабайт оперативної та 128 гігабайт вбудованої пам'яті – девайс буде коштувати 1250 євро. Моделі з 256 і 512 гігабайтами вбудованої пам'яті вийдуть на ринок за ціною 1350 і 1450 євро відповідно.

Квандт також спростував інформацію про те, що смартфони Galaxy S22 повинні виявитися дешевшими, ніж апарати Galaxy S21.