Німеччина дозволила сім'ям співробітників диппредставництв залишити Україну

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників диппредставництв в Україні залишити країну в разі, якщо вони цього хочуть, повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні, наприклад Інституту Гете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду" , - сказав Бургер у понеділок журналістам.

За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини оплатить квитки.

Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.